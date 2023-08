Eyraud : « C’est tout sauf un déparage »

« C’est tout sauf un dérapage. L’un des défis pour nous c’est l’équilibre entre passion et raison. Si on est ici, c’est qu’on aime la passion autour de ce club et moi je suis le premier passionné de ce club, le premier supporter. Ma réflexion est la suivante : ce qui m’intéresse c’est d’avoir les meilleurs partout. Quand ils sont marseillais, je suis le plus heureux du monde. En revanche, ce que je veux, ce sont les talents et les compétences dans tous les domaines d’activité du club. En finance, je ne cherche pas à recruter des fans de l’OM. Quand on est un commercial, on a besoin de parler avec passion et là c’est différent. De grâce, arrêtons de caricaturer mes propos. »

Une mise au point pour éclairer les propos du président de l’OM, mais qui ne font pas oublier son discours initial, où lui-même disait regretter que les salariés du club soient supporters de l’OM, car les résultats de l’équipe fluctuaient sur leur moral et leur productivité.