Mercato : Amavi revient à Marseille

Prêté du côté de Getafe cette saison, Jordan Amavi n'a pas convaincu. Le 15ème du dernier champion d'Espagne a décidé de le renvoyer à Marseille.





Depuis un an et demi, Jordan Amavi enchaîne les prêts sans grande réussite. Le natif de Toulon avait effectué six mois décevants à Nice avant d'être envoyé du côté de Getafe l'été dernier. Le latéral gauche n'y a pas brillé non plus avec seulement six petits matchs disputés, dont deux titularisations.



Sans surprise, le club de la banlieue de Madrid n'a pas souhaité le conserver : ‘Les footballeurs Diego Conde, Kiko Casilla, Jordan Amavi, Munir El Haddadi et Gonzalo Villar mettent fin à leur relation avec Getafe Club de Fútbol le 30 juin. L'entité les remercie pour les services rendus et leur souhaite bonne chance et réussite dans leur carrière sportive', peut-on lire dans un communiqué.



Le Français est encore lié à l'OM pour les deux prochaines saisons, mais ne devrait pas être conservé au sein de l'effectif.