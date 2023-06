Mercato : un intérêt pour un latéral de Porto ?

D'après les informations de Record, l'OM aurait des vues sur Zaidu Sanusi.





Ce n'est pas un secret, l'OM va renforcer les côtés de sa défense. Avec un passage à quatre défenseurs et les retours de prêt de Nuno Tavares et Issa Kaboré, seul Jonathan Clauss à la capacité d'occuper le poste.



Après la rumeur liant les Phocéens à Thierry Correia, le joueur de Valence, le média portugais Record affirme que Pablo Longoria et Javier Ribalta auraient également coché le nom de Zaida Sanusi, latéral gauche du FC Porto. Le Nigérian avait d'ailleurs marqué contre l'OM lors de la Ligue des Champions 2020. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d'euros selon Transfermarkt.