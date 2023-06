Pour l'OM, "Kondogbia est la meilleure pioche possible"

Jean-Carl Tonin, qui a connu Geoffrey Kondogbia au RC Lens, a donné son sentiment sur sa probable arrivée à l'OM. Il pense que le club phocéen réalise une belle affaire.





Geoffrey Kondogbia devrait bientôt s'engager pour trois saisons avec l'OM. Le milieu défensif devrait être transféré pour un montant de 8 millions d'euros en provenance de l'Atlético Madrid. Jean-Carl Tonin, qui l'a repéré pour le RC Lens lorsqu'il était jeune, a expliqué à La Provence ce qu'il pouvait apporter au club olympien.





"On sentait qu'il allait devenir une masse"

"L'OM récupère un top joueur, mais aussi un mec génial, gentil, humble. C'est le starter de la récupération, il amène le reste de l'équipe avec lui. Au milieu, il faisait la sauce à lui seul. Personne n'arrivait à le passer avec ses grandes jambes à la Vieira. Pour l'OM, c'est la meilleure pioche possible", a-t-il lancé au quotidien.



Le célèbre recruteur se souvient de ce qui l'avait marqué chez lui : "À son âge, il avait la capacité de défendre en avançant, une qualité de pied gauche incroyable, une grande capacité d'analyse de toutes les situations, y compris dans la vie, et un gabarit impressionnant. On sentait qu'il allait devenir une masse. Surtout quand on voit son père, Basile, qui était un très bon footballeur en Centrafrique. Si le fils ne faisait que la moitié du père, c'était gagné !"



Et de poursuivre : "Du jour où on l'a vu lors d'un stage de détection à Moissy, on a senti ce qu'il voulait pour son avenir. Il est très déterminé dans la vie. Geoffrey était un gamin avec un super fond, bien structuré, même si l'école, il l'aimait le week-end, quand elle était fermée."







Depuis Lens, Geoffrey Kondogbia a connu un parcours impressionnant. Le natif de Nemours a défendu les maillots du FC Séville, de Monaco, de l'Inter Milan, de Valence et enfin de l'Atlético Madrid.