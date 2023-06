Galatasaray refroidi par l'OM pour l'une de ses cibles

L'OM aurait refroidi Galatasaray qui s'intéressait à l'un de ses joueurs. Les dirigeants marseillais auraient fixé un tarif que les Stambouliotes ne seraient pas capables d'assumer.





Selon les renseignements communiqués par Fotomaç, Galatasaray a pris des renseignements sur Cengiz Under ces derniers jours. Le club stambouliote apprécierait le profil de l'ailier olympien. Pour autant, le média précise que le prix demandé par l'OM pour son joueur a refroidi les dirigeants turcs. Les Olympiens attendraient 20 millions d'euros pour céder le natif de Balikesir.



Cette saison, Cengiz Under a inscrit 5 buts et donné 6 passes décisives en 46 rencontres, toutes compétitions confondues. Son contrat court jusqu'en juin 2025.