Info FM : Kolasinac ne prolongera pas

Sead Kolasinac devrait bien s'engager avec un autre club que l'OM ces prochaines heures. Le Bosnien devrait bientôt évoluer en Serie A.





Auteur d'une belle saison, Sead Kolasinac n'a pour l'instant pas prolongé son contrat avec l'OM. Le défenseur aurait des exigences financières importantes qui compliqueraient le deal. Le fait que Marcelino envisage de mettre en place une défense à quatre pourrait également contraindre les dirigeants phocéens à se tourner vers d'autres options.



Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, que Footmarseille.com est en mesure de confirmer, Sead Kolasinac ne restera pas à l'OM. Le joueur, qui n'a pas informé le club phocéen, aurait trouvé un accord avec l'Atalanta. Le défenseur gauche devrait bientôt passer sa visite médicale et parapher un contrat avec le club italien. Le natif de Karlsruhe devrait donc découvrir un nouveau championnat, la saison prochaine.





L'OM en quête de trois latéraux

Cette saison, Sead Kolasinac a affiché un niveau intéressant à l'OM. L'international bosnien (53 sélections) a montré un état d'esprit qui a satisfait son entraîneur et les supporters. Le joueur a pris part à 41 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 4 buts et 1 passe décisive. Sur l'ensemble de son aventure à Marseille, Kolasinac a joué 58 rencontres, toutes compétitions confondues (pour 4 buts et 2 passes décisives).



L'ancien Gunner devrait donc bientôt porter les couleurs de l'Atalanta, qui a terminé à la 5e position du classement de Serie A. Il serait ainsi entraîné par Gian Piero Gasperini et disputera la Ligue Europa.



L'OM serait donc en quête de trois latéraux. En effet, Nuno Tavares (prêté par Arsenal) et Issa Kaboré (prêté par Troyes) n'ont pas non plus été conservés. C'est logique, étant donné que leur profil n'est pas vraiment adapté à la défense à quatre.



La reprise de l'entraînement étant programmée pour lundi, on peut supposer que le weekend pourrait être agité. Pour rappel, l'OM a planifié un stage d'une dizaine de jours en Allemagne, courant juillet.