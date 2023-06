L'OM effectuera un stage en Allemagne

Quelques jours après l'arrivée de Marcelino, le programme estival de l'OM prend forme.





Marcelino, successeur d'Igor Tudor, dirigera son premier entraînement le lundi 3 juillet, jour de reprise pour les Olympiens après une coupure exceptionnellement courte en raison de la Coupe du Monde au Qatar. Les joueurs (pour les non-internationaux) ont disposé de moins d'un moins de coupure.



L'Équipe nous en apprend un peu plus sur la préparation estivale de l'OM. Les Phocéens disputeront un match amical dans la première quinzaine de juillet avant de s'envoler pour l'Allemagne, et plus particulièrement le Münster, pour y effectuer un stage d'une dizaine de jours.