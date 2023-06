Ligue 1 : le calendrier complet de l'OM pour la saison 2023-2024

Comme la saison dernière, l'OM ouvrira sa saison par la réception du Stade de Reims.





Ce jeudi, la LFP a publié le calendrier de la saison 2023-2024 qui se disputera à 18 clubs. La rentrée des classes aura lieu une semaine plus tard donc, avec une première journée prévue le week-end du 12 et 13 août.



Hasard du tirage (ou pas), l'OM accueillera Reims pour la première journée, comme la saison dernière. Lors des cinq premières journées, les Phocéens n'affronteront pas de "gros", mais comme souvent, iront chez un promu galvanisé pour son premier match à domicile (Metz).



Le programme des cinq premières journées sera le suivant : contre Reims, à Metz, contre Brest, à Nantes et contre Toulouse. Lors de la 6ème journée, l'OM ira à Paris.