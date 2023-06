Mercato : nouvelles rassurantes pour Sanchez ?

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec l'OM, Alexis Sanchez n'a toujours pas prolongé.





Le Chilien de 34 ans, élément majeur du club cette saison (44 matchs, 18 buts, 3 passes décisives), laisse grandir le doute concernant ses intentions vis-à-vis de l'OM pour la saison prochaine, à l'instar de Sead Kolasinac, lui aussi en fin de contrat demain. Pour le journaliste d'Emol Claudio Ortega, interrogé par La Provence, Alexis Sanchez provoque "beaucoup de mystère" autour de lui, en étant "indécis". D'après le journaliste, le Chilien attend "une opportunité de marché" venu "d'un club européen".



De son côté, Maks Cadena, journaliste à ESPN Chili, a partagé un point de vue plus rassurant pour La Provence : "Il ne quittera le club que s'il reçoit une proposition plus importante. Mais pas facile de trouver un meilleur club que l'OM où il puisse être aussi important. Je pense qu'il y a 75 % de chances qu'il reste".



Si l'Arabie saoudite et la Turquie semblent avoir un oeil sur l'attaquant, quel club européen ayant une chance de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine peut proposer un challenge plus intéressant que celui de l'OM à Alexis Sanchez ?



Tous les supporters marseillais espèrent une conclusion rapide et positive dans ce dossier majeur.