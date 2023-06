Mercato : négociations difficiles pour une prolongation ?

Outre Alexis Sanchez, un autre dossier occupe l'esprit des dirigeants de l'OM concernant une prolongation de contrat.





Auteur d'une belle saison à l'OM (41 matchs, 4 buts, 1 passe décisive), Sead Kolasinac est actuellement en fin de contrat, au 30 juin 2023. Après-demain, donc, le Bosnien de 30 ans ne sera officiellement plus un joueur de Marseille, tout comme Alexis Sanchez (34 ans). Alors que l'extension de son bail semblait devoir être une formalité, cela serait en réalité plus compliqué que prévu.



Selon le journaliste de Foot Mercato, Sébastien Denis, il n'est pas certain que l'OM et Sead Kolasinac trouvent un accord : le défenseur gauche, pouvant évoluer au centre, aurait des exigences financières trop élevées. De surcroît, l'OM devrait évoluer dans une défense à 4 la saison prochaine, sous Marcelino, et le profil de Sead Kolasinac pourrait ne pas coller. Latéral défensif, le Bosnien a très peu joué piston gauche, l'an dernier, mais plutôt défenseur central gauche dans une organisation à trois axiaux, ce que ne fera plus l'OM cette saison.



De quoi remettre définitivement en question son avenir chez le 3e de la Ligue 1 ?