Mercato : Payet à l'étranger ? La réponse !

Dimitri Payet a très peu joué avec l'OM la saison passée. Son avenir est évoqué par la presse turque.





Apparu à 27 reprises toutes compétitions confondues avec Marseille durant l'ère Igor Tudor (pour 4 buts et 3 passes décisives), Dimitri Payet a rongé son frein la plupart du temps sur le banc de touche du club phocéen. L'ancien milieu offensif de West Ham et du LOSC, assagi à 36 ans, a cela dit été discret sur un éventuel agacement concernant sa situation personnelle, durant toute la saison dernière.



À l'aube d'une nouvelle année sous la houlette du coach espagnol Marcelino, adepte du 4-4-2, mais pas contre un 4-2-3-1 selon le journaliste de L'Équipe Mathieu Grégoire, ce qui arrangerait bien le numéro 10, Dimitri Payet va-t-il vivre une autre saison galère, à l'OM, et si oui, l'acceptera-t-il ?



À plusieurs reprises, ces dernières semaines, l'international français aux 38 sélections a en tout cas annoncé vouloir rester à l'OM jusqu'à la fin de son contrat, en juin 2024.





Payet vers la Turquie ?



Pourtant, une rumeur venue de Turquie agite le microcosme marseillais depuis ce mercredi soir : Dimitri Payet aurait un accord avec le promu turc Pendikspor. Relayée par le compte Twitter La Minute OM, cette rumeur a été démentie immédiatement par le journaliste de L'Équipe, Mathieu Grégoire : "Possibilité qu'il parte là-bas, mais dans le multiverse".



Dimitri Payet, qui va manquer le premier match de la saison prochaine en Ligue 1 à cause d'une suspension de trois matchs (après avoir giflé l'adjoint du RC Lens, Yannick Cahuzac), devrait semble-t-il, et sauf petite surprise, être dans l'effectif phocéen l'an prochain. Si Marcelino décide de jouer en 4-2-3-1, Dimitri Payet pourrait par ailleurs avoir une carte à jouer.



Le Français semble donc très loin de Pendikspor.