Un autre dispositif que le 4-4-2 de Marcelino ?

Le nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino, est un grand adepte du 4-4-2.





Dans la presse, ce nouveau schéma tactique prévu pour l'OM est très commenté. L'ancien entraîneur du FC Nantes et de la Real Sociedad, Reynald Denoueix, a par exemple affirmé à La Provence qu'il fallait des joueurs adaptés pour évoluer dans cette disposition. Or, pour l'instant, cela ne semble pas nécessairement être le cas : l'OM n'a aucun latéral de métier dans son effectif (Jonathan Clauss est plus un piston), et ne compte que Cengiz Ünder comme vrai joueur de couloir.



D'après les informations publiées sur Twitter par le journaliste de L'Équipe, Mathieu Grégoire, Marcelino pourrait s'adapter à ses joueurs offensifs, en privilégiant un 4-2-3-1. En tout cas, "l'OM travaille" en vue d'un 4-2-3-1, et "pas seulement" d'un 4-4-2. Jouer avec un pur numéro 10 pourrait servir Azzedine Ounahi, Alexis Sanchez (plutôt 2e attaquant que buteur) ou Ruslan Malinovskyi, ainsi, bien sûr, que Dimitri Payet, écarté durant l'ère Igor Tudor mais qui pourrait revenir en force avec ce schéma de jeu.



Les premiers matchs amicaux de l'OM devraient donner une indication en ce sens.