Mercato : les dernières infos sur Kondogbia

La première recrue du mercato phocéen se profile, en la personne de Geoffrey Kondogbia.





Ce mercredi, le journaliste Fabrizio Romano a annoncé un accord entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético Madrid pour le mouvement du milieu international de 30 ans, contre 8 millions d'euros. Le journaliste indique que le bail de Geoffrey Kondogbia portera sur quatre saisons. Une version contredite par L'Équipe de ce jeudi, qui avance un contrat de cinq années pour l'ancien Monégasque. Le quotidien sportif confirme par contre que le joueur, auteur de 27 matchs la saison passée avec les Colchoneros (2 passes décisives), ne voulait que l'OM depuis l'entame des discussions entre son clan et le club phocéen.





Une réussite immédiate ?



Dans La Provence, le premier coach de Geoffrey Kondogbia à Lens, Jean-Louis Garcia, a donné son avis sur ce transfert imminent : "Toutes les conditions sont réunies pour qu'il s'impose à l'OM s'il est bien physiquement et dans sa tête".



Cette saison, le milieu de 30 ans a eu une grosse période de creux à l'Atlético Madrid, en ne jouant pas en Liga entre début février et fin avril, et la saison précédente, l'ancien Intériste a subi plusieurs blessures (4), la plupart du temps musculaires. Espérons que l'international centrafricain (10 sélections) arrive en forme à l'OM.