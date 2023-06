Mercato : folle rumeur sur une star de Serie A !

L'OM a un nouveau coach à sa tête, Marcelino : le mercato estival peut donc commencer.





L'Olympique de Marseille l'a longtemps attendu, et il est enfin là : le nouveau coach, Marcelino. Après avoir tenté Marcelo Gallardo, puis Paulo Fonseca, le club phocéen s'est rabattu sur l'Espagnol, qui souhaiterait piocher dans un de ses anciens clubs, Valence, lors de ce mercato.



En effet, d'après les révélations de la Cadena SER, le 3e de Ligue 1 s'est renseigné sur le latéral droit Thierry Rendall Correia. Le Portugais de 24 ans, à Valence depuis 2019 et un transfert de 12 millions d'euros en provenance du Sporting CP, a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour aucune passe décisive, ni aucun but. La valeur marchande de Thierry Rendall Correia est estimée par Transfermarkt à 8 millions d'euros, alors que le Portugais est lié à Valence jusqu'en 2027.



Alors que l'OM devrait jouer en 4-4-2, une doublure à Jonathan Clauss devrait débouler cet été à la Commanderie.





Première folle rumeur de l'été



De son côté, le média Fichajes prête une folle intention à l'Espagnol Marcelino. Au milieu du terrain, alors que l'OM va bientôt recruter Geoffroy Kondogbia (Atlético Madrid) pour 8 millions d'euros, le néo-entraîneur phocéen aimerait associer à ce dernier rien de moins que le Serbe Sergej Milinkovic-Savic.



Star de la Serie A régulièrement associée au PSG où la Juventus, qui n'ont jamais pu faire céder le président de la Lazio Rome, Claude Lotito, Sergej Milinkovic-Savic semble cela dit totalement hors de portée des finances de l'OM, alors que le site spécialisé Transfermarkt évalue le milieu de terrain, qui n'a plus qu'un an de contrat, à 50 millions d'euros.



Un intérêt phocéen, discret voire timide, peut exister, même si on en doute, mais une signature d'un tel profil, auteur d'une saison majeure avec la Lazio (11 buts et 8 passes décisives en 47 rencontres), relève du fantasme.



Comme chaque été, il va falloir se frayer un chemin parmi toutes les rumeurs plus ou moins farfelues du mercato olympien. Pourvu que cela puisse permettre à Pablo Longoria et son équipe de travailler dans la discrétion et la sérénité.