Denoueix : "Le 4-4-2 ? Encore faut-il des joueurs aptes pour ce schéma"

Dans les colonnes de La Provence, l'ancien coach de la Real Sociedad a estimé qu'une adaptation serait indispensable pour performer dans le nouveau système de Marcelino.





Si Marcelino débarque avec la même rigueur que son prédécesseur, son schéma de jeu sera, quant à lui, bien différent. Fini le 3-4-2-1 d'Igor Tudor, place désormais au 4-4-2. Ce système nécessitera évidemment des adaptations au sein de l'effectif, mais aussi dans les profils ciblés par Pablo Longoria et Javier Ribalta lors du mercato estival.



Interrogé par nos confrères de La Provence, Reynald Denoueix, qui connaît très bien La Liga pour y avoir coaché la Real Sociedad (et terminé à deux points des Galactiques à l'époque) s'est notamment exprimé sur ce point précis : "Son approche me plait, j'aime bien le personnage, son discours. Dans le foot, rien n'est plus important que le jeu, mais il faut raisonner chronologiquement : d'abord, il y a les joueurs. Il aime jouer en 4-4-2. C'est assez facile à mettre en place, encore faut-il des joueurs aptes pour ce schéma, avoir deux attaquants. C'est déjà bien s'ils récupèrent Kondogbia, il faut des joueurs qui correspondent à sa philosophie. Est-ce que la quinzaine d'éléments qui resteront à Marseille sont capables de jouer en 4-4-2 ? Je suis incapable de le dire."



Le technicien espagnol devrait arriver au centre Robert-Louis Dreyfus en fin de semaine.