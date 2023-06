Mercato : la première signature se profile !

L'OM devrait bientôt enregistrer son premier renfort. Geoffrey Kondogbia serait sur le point d'être transféré depuis l'Atlético Madrid.





D'après le journaliste Fabrizio Romano, l'OM est sur le point de signer sa première recrue estivale. Le club phocéen se serait entendu avec l'Atlético Madrid pour le transfert de Geoffrey Kondogbia. La transaction serait de l'ordre de 8 millions d'euros et le joueur devrait parapher un contrat portant sur trois saisons, soit jusqu'en 2027. L'Italien précise que la visite médicale est programmée et que l'opération n'est donc plus qu'une question d'heures.



Pour rappel, Geoffrey Kondogbia a peu joué en seconde partie de saison, Diego Simeone n'ayant plus misé sur lui.





Geoffrey Kondogbia to OM, here we go! Agreement completed with Atlético on €8m fee. Kondogbia only wanted to join OM 🚨🔵 #OM #TeamOM



Contract will be valid until June 2027.



Medical tests being scheduled. Done deal, first signing for Marcelino as new Olympique Marseille coach. pic.twitter.com/WcGVrg0d0R