Poirier inquiet pour plusieurs joueurs avec Marcelino

Grégory Poirier, entraîneur du FC Martigues, a évalué l'effectif de l'OM en rapport à la tactique que souhaite mettre en place Marcelino. Le technicien n'est pas optimiste pour certains joueurs.





Après avoir obtenu la signature de Marcelino, l'OM planche sur son mercato. Certains transferts devraient être en lien avec le schéma de jeu que souhaite mettre en place l'Espagnol. Grégory Poirier, le coach de Martigues, a donné son sentiment sur la faculté des uns et des autres de s'adapter à son système en 4-4-2 : "Pour Sanchez (s'il reste), Ünder, Gigot, ça ira. Pour Harit aussi, il pourra jouer milieu gauche et entrer sur son pied droit", a-t-il estimé dans les colonnes de La Provence.





"Clauss a besoin d'une progression sur l'aspect défensif"

Poirier pense que l'arrivée de Marcelino donne la possibilité à Clauss de travailler sur un nouveau registre : "Il a besoin d'une adaptation et d'une progression sur l'aspect défensif. Dans un 3-5-2 ou 3-4-2-1, tu défends en avançant ; en 4-4-2, tu dois contrôler l'excentré adverse. Ce n'est pas du tout pareil."



Le technicien est inquiet pour plusieurs autres éléments. Pour Azzedine Ounahi, Ruslan Malinovskyi "ça peut être délicat, comme pour Dimitri Payet. Le système n'a pas l'air d'être avantageux pour eux", estime-t-il. Poirier ne pense pas que Marcelino les utilisera comme deuxième attaquant : "Cela ferait perdre beaucoup de profondeur. Pas sûr que Marcelino soit dans cette optique-là." L'entraîneur martégal est aussi sceptique sur l'avenir de Chancel Mbemba : "Il était très intéressant à trois parce qu'il réussissait à gérer beaucoup d'espaces, parfois jusqu'à 50 mètres. Là, on sera plus sur une gestion tactique et de concentration, à voir s'il s'en sort."



Si l'analyse de Grégory Poirier se révèle juste, on peut s'attendre à quelques surprises, ces prochaines semaines.