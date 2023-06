Di Meco met en garde Longoria sur Sanchez

Eric Di Meco pense que l'OM doit absolument convaincre Alexis Sanchez de renouveler son contrat. Le consultant juge le Chilien déterminant pour le vestiaire en termes d'expérience.





Alexis Sanchez n'a pour l'instant pas validé son option pour prolonger son contrat avec l'OM. Eric Di Meco s'inquiète : "La direction de l'OM joue gros sur ce dossier parce que c'est un joueur que les supporters adorent", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. L'ancien défenseur le juge très important pour le groupe marseillais : "C'est un joueur qui a rallié tous les suffrages parce qu'il a enchaîné les matchs, parce que c'est un pitbull sur le terrain et c'est un super joueur. Quand tu as de l'ambition et notamment le fait de retrouver la Ligue des Champions via des barrages et des tours préliminaires, il te faut des joueurs comme celui-ci. En plus, je le répète, mais il est adoré des supporters. Donc ce serait une grande déception s'il devait partir de l'OM."



Les dirigeants de l'OM ne semblent pas pouvoir faire grand-chose pour convaincre Alexis Sanchez de rester. L'attaquant chilien décidera a priori en fonction des autres offres qu'il recevra.