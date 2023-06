Mercato : pourquoi Sanchez n'a pas encore prolongé

Alexis Sanchez n'a pour l'instant pas prolongé son contrat avec l'OM. Claudio Ortega, journaliste chilien, pense que l'attaquant attend de voir s'il reçoit d'autres propositions.





Alexis Sanchez a réussi une belle saison sous la tunique de l'OM. Le Chilien a marqué 18 buts en 44 apparitions, enflammant les supporters olympiens et fermant le clapet de certains consultants. À 34 ans, l'attaquant semble avoir retrouvé ses jambes de 20 ans. L'aventure s'arrêtera-t-elle dès cet été ? Selon La Provence, le joueur possède une option pour prolonger son contrat. Mais il ne l'a pas encore levée. Le quotidien estime que le joueur attend d'y voir plus clair sur le mercato olympien avant de la valider.









"On sent que Marseille lui a rendu sa joie"

Claudio Ortega, journaliste du média Emol, a apprécié la performance de l'ancien Intériste : "Ici, les gens sont ravis car ils ont revu sa meilleure version, un Alexis qui aime le football et qui a une fois de plus déséquilibré les adversaires. On sent que Marseille lui a rendu sa joie et son meilleur niveau", a-t-il expliqué au journal.



Cependant, il ne partage pas l'analyse des dirigeants marseillais quant au temps pris par le joueur pour prolonger. Selon lui, Sanchez hésite et attend de voir si d'autres offres se présentent : "Honnêtement, il y a beaucoup de mystère. Si vous n'avez pas répondu à la proposition marseillaise, c'est que vous êtes indécis et que vous attendez une opportunité sur le marché. Selon certaines sources, il y a une certaine illusion d'avoir une proposition fracassante pour une dernière chance dans un club européen. Alexis est satisfait de sa vie à Marseille, même s'il estime que l'ambition lui manque un peu", a-t-il ajouté.



On peut supposer que l'arrivée de Marcelino constitue un point positif pour Alexis Sanchez. Le technicien, qui jouit d'une très bonne réputation en Espagne, pourrait aligner le Chilien dans la position qu'il préfère.