Rothen donne un avis tranché sur la possible signature de L. Hernandez au PSG

Jérôme Rothen ne trouve pas normal que le PSG recrute Lucas Hernandez. Le consultant lui reproche son attachement pour Marseille et l'OM.





La possible arrivée de Lucas Hernandez fait scandale à Paris. Jérôme Rothen considère que le CUP (Collectif Ultras Paris) a raison de s'opposer à son transfert : "Je pars du principe que tu as le droit de ressentir, et c'est normal, il est né à Marseille, un amour pour l'OM. Mais après, il n'était pas obligé de dire ce qu'il a dit il y a quelques années. Car son plan de carrière ne passait pas par le PSG... Les mots sont forts, et ils ne peuvent pas évoluer différemment aujourd'hui car il a envie de venir au PSG. Tu es amoureux de l'OM, qui se trouve en réalité avec le PSG, et tu le sais très bien", a déclaré l'ancien joueur parisien au micro de RMC Sport. Et de résumer sa pensée : "Il a le droit de dire ce qu'il veut, mais il doit assumer ses propos jusqu'au bout. Si tu vas jusqu'au bout, tu ne signes pas au PSG."



Tous les consultants ne sont pas en mesure d'élever le niveau du débat. Pour rappel, Lucas Hernandez a confié son amour pour l'OM à plusieurs reprises. Son père, Jean-François Hernandez, a porté le maillot olympien entre 1995 et 1998.