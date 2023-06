Mercato : le dossier Kondogbia en passe de se conclure

L'OM et l'Atlético Madrid sont proches d'un accord pour le transfert de Geoffrey Kondogbia, annonce Fabrizio Romano.





La première recrue du mercato estival 2023 devrait bel et bien se nommer Geoffrey Kondogbia. Alors que l'OM dispose d'un accord avec le joueur, les négociations entre les deux clubs sont en très bonnes voies.



C'est ce qu'annonce le toujours très bien informé Fabrizio Romano. L'insider explique que les dirigeants olympiens et leurs homologues madrilènes "règlent les derniers détails". L'opération devrait se conclure pour une somme avoisinant les 7 millions d'euros. De son côté, le joueur s'est entendu sur un contrat de trois ans, plus une année en option.





Understand Olympique Marseille are at final stages for Geoffrey Kondogbia deal as details are being finalised 🚨🔵 #OM



Kondogbia only wants OM — three year deal agreed with option for further year included too.



OM and Atlético Madrid are in contact to close in on €7m fee. pic.twitter.com/XBj00ZmstI