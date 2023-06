Des tensions à venir avec Marcelino ?

Le nouveau coach de l'OM, Marcelino, serait très strict et rigoureux. De quoi provoquer des tensions avec le groupe ?





La Provence a interrogé un ancien joueur de Marcelino à Villarreal, Tomas Pina. Le milieu espagnol de 35 ans, aujourd'hui en Chine, a dévoilé la philosophie de jeu de l'entraîneur passé par Valence et Séville : "Avec le ballon, il voulait que l'on joue vite vers l'avant. C'est un entraîneur très vertical, avec des transitions très rapides, il ne veut pas la possession pour la possession, n'a pas envie de longues conservations. Le message, c'était : "Quand on a le ballon, on attaque"."



Droit au but, en somme ?





"Il peut y avoir une usure"



Pour Tomas Pina, cependant, la rigueur de Marcelino pourrait provoquer des tensions au sein du vestiaire, qui a déjà été en conflit avec Igor Tudor l'an passé : "Ça peut engendrer des tensions parce qu'il y a des amendes, des contrôles surprises. Il faut de grands pros pour supporter sa méthode, il réclame tellement d'engagement... Si un joueur n'est pas prêt à s'engager à 100 %, il ne joue pas. (...) Il est tellement exigeant envers lui-même, et envers toutes les strates du club, jusqu'au cuisinier, qu'il peut y avoir une usure. Je pense que c'est ce qui s'est passé à Villarreal après quatre saisons. Il est proche des joueurs, mais il te dit les choses comme elles sont, il est direct. Certains peuvent se vexer et il peut y avoir des conflits".



Si les conflits avec certains joueurs sont engendrés parce que Marcelino souhaite avoir un groupe ultra-professionnel, ce sera, a priori, positif pour les résultats de l'OM, puisque l'exigence n'a jamais fait de mal à la performance.