Marcelino, "un grand entraîneur" à l'OM

Marcelino a reçu les louanges d'un journaliste étranger, dans La Provence.





L'Espagnol, qui va arriver vendredi à Marseille avec tout son staff, a été qualifié de "grand entraîneur" par Miguel Angel Roman, commentateur de la Liga pour DAZN : "Il a une très bonne réputation chez nous et sa carrière est un succès. Pour tout le monde, il est clair que Marcelino est un grand entraîneur. C'est un recrutement intelligent pour Marseille. À part Séville, où il n'a pas été aidé par le contexte, il a toujours tiré le maximum de ses joueurs et de ses effectifs".



Même son de cloche du côté de Francis Coquelin, le milieu de Villarreal : "J'ai à l'esprit un gros travailleur. Il s'appuie beaucoup sur la vidéo, et tactiquement, se révèle très pointilleux. (...) Il est peut-être méconnu en France, mais en Espagne, il est considéré comme une valeur sûre. On parle là d'un entraîneur de haut niveau. Un des tous meilleurs que j'ai eus".



Reste à voir si la mayonnaise va prendre avec l'effectif de l'OM, qui devrait être très largement chamboulé cet été, selon Pablo Longoria.