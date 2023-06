Mercato : Zidane poussé vers l'OM

Dans une interview donnée dimanche à Téléfoot, Zinédine Zidane a ouvert la porte à un passage sur un banc de L1.





L'ancien meneur de jeu des Bleus et du Real Madrid, actuellement sans contrat, a failli reprendre l'Équipe de France après la Coupe du monde 2022. Mais Didier Deschamps a été prolongé, et Zizou est toujours libre. Interrogé sur TF1, Zinédine Zidane a révélé qu'il ne fallait "rien s'interdire", concernant une venue prochaine en L1, tout en affirmant savoir ce qu'il "veut" et "ne veut pas".



Cette annonce a été reçue cinq sur cinq par Jérôme Rothen, sur RMC : "Zinédine Zidane en France ? Oui, c'est réaliste. Je l'avais encouragé à entraîner le club où il est né (Marseille). Maintenant, il ouvre un peu plus la porte. Maintenant, je ne sais pas quand va être le moment".



Zinédine Zidane à l'OM, donc, dans un avenir proche ? Rien n'est moins sûr...





Aucun club intéressant pour Zidane ?



Outre le fait que le club phocéen a trouvé son nouveau coach, en la personne de Marcelino, le 3e de Ligue 1 ne semble pas correspondre aux désirs de Zinédine Zidane. Du moins, selon Jérôme Rothen : "Il n'y a pas de club assez ambitieux ou qui dispose d'assez de moyens pour lui, à part le PSG. Mais il ne veut pas pour ses raisons. Mais j'aurais préféré qu'il le dise. Aujourd'hui, il est ambigu dans ses réponses".



Il n'y a qu'une raison évoquée par l'ancien Monégasque pour ne pas aller au PSG : Zizou est "Marseillais" et Jérôme Rothen pense que, pour cela, le Français "ne se voit pas entraîner le Paris Saint-Germain". Mais pas plus l'OM.





Zidane, l'été ou jamais



D'après Jérôme Rothen, l'ancien coach du Real Madrid a ouvert "la porte" et "réfléchit" au fait de venir en L1 : "Je crois et j'espère qu'il est sincère de ce côté-là. Après, le manque n'est pas encore là, parce que s'il avait vraiment voulu entraîner en Ligue 1 cet été, c'était l'occasion ou jamais. Entre Paris, Marseille, Monaco et Nice, ce sont quatre grands clubs qui sont quasiment sans entraîneur sauf Marseille qui, là, a trouvé le sien".



Jérôme Rothen regrette que l'aspect trop "lisse" de Zizou ne lui permette pas de s'exprimer ouvertement sur ses envies. Ce qui semble sûr, c'est que le désormais consultant a "poussé" le Français vers l'OM, mais que ce dernier, pour l'instant, et pour au moins une saison, ne va pas venir au Vélodrome.