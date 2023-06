Macron sollicité pour une vente de l'OM

Le président de la République, Emmanuel Macron, est en déplacement sur Marseille ces jours-ci.





Dans une interview accordée à La Provence, Emmanuel Macron a affirmé être "un supporter fidèle de l'OM", ce qui avait déjà été dévoilé lors de la campagne présidentielle de 2017. Et ce qui n'a pas échappé à Rachid Zeroual, le leader du groupe de fans South Winner. Lors d'une sortie dans la cité des Campanules, ce dernier a apostrophé le président français sur la situation du club phocéen : "Aidez-nous à trouver des investisseurs, on souffre". Emmanuel Macron a d'abord lancé "alors, ça se prépare", avant d'évoquer le banc de touche de l'OM : "Il y a de bons entraîneurs dans les parages ?". "Ce ne sont pas des entraîneurs qu'on cherche nous..." a continué le chef des South Winner. "Non mais des entraîneurs qui peuvent amener de bons investisseurs et des bons joueurs" a répondu le président. Rachid Zeroual a alors fait appel à l'influence d'Emmanuel Macron : "Vous avez plus de poids que nous, vous savez comment faire !"



Un souhait qui devrait rester lettre morte, alors que ce vendredi, l'Espagnol Marcelino arrive à l'OM, a priori sans investisseur dans sa manche, mais plutôt son staff.