Décryptage de la méthode Marcelino

L'entraîneur espagnol Marcelino va arriver à l'OM ce vendredi, avec son staff. La presse évoque déjà la façon de travailler de l'ex-entraîneur de Valence et Villarreal.





La Provence a dévoilé l'identité des membres du staff du coach, nommé officiellement vendredi dernier à la tête de l'Olympique de Marseille. Le premier assistant de Marcelino est un habitué : Ruben Uria. Ce dernier est aux côtés de l'Espagnol "depuis plus de 15 ans". Le fils du coach assistant, Bruno Uria, va débarquer à la Commanderie en tant qu'analyste du jeu. Le fils de Marcelino, Sergio Garcia, sera lui aussi dans le staff, en étant affecté au travail individualisé et à l'analyse des données.



Le préparateur physique, Ismaël Fernandez, a accompagné Marcelino à Séville, Villarreal, Valence et l'Athletic Bilbao. Alberto Torres s'occupera de la réathlétisation des blessés, tandis que Pablo Manzanet gèrera l'analyse des matchs.



L'actuel responsable de la nutrition de l'OM, Jonathan Ondina, devrait garder son poste. Le doute entoure le staff très élargi (kinés, intendants, etc.).





"Les joueurs vont courir"



Toujours dans La Provence, le gardien de but de Bertrand Laquait a été interviewé. Ce dernier, passé par Nancy et Charleroi, a évolué sous les ordres de Marcelino au Recreativo Huelva, entre 2006 et 2007, et a accepté de donner son opinion sur la façon de travailler de l'Espagnol : "Il demande beaucoup dans le replacement défensif aux joueurs de côté. Ce n'est pas forcément un bloc bas avec du contre, c'est un bloc compact, mais qui va aller très vite vers l'avant. Dès qu'on récupérait le ballon, il fallait que ça aille très vite. C'est un jeu de transition rapide. Il peut donner un jeu alléchant, attrayant, de percussion, dans l'intensité. Il y aura de l'impact, du pressing, les joueurs vont courir, ils n'auront pas le choix".



Heureusement, les Phocéens ont été habitués à le faire durant l'ère d'Igor Tudor, qui n'a duré qu'une année, mais qui a fait évoluer les joueurs de l'OM, après un peu plus d'une saison avec l'Argentin Jorge Sampaoli et son tempo bien plus lent.