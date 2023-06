Mendy de retour devant la justice

Déclaré non coupable de six des sept viols dont il était accusé au mois de janvier, Benjamin Mendy fait de nouveau face à la justice.





Début 2023, l'ancien latéral gauche de Monaco et de l'OM avait été acquitté pour six des sept viols (et tentative de viols) dont il était accusé, mais le jury n'était pas parvenu à prononcer un verdict concernant deux accusations.



Un nouveau procès s'est donc ouvert ce lundi à la cour de Chester en Angleterre, pour les trois prochaines semaines. La justice tentera de faire la lumière sur cette affaire. Pour rappel, Benjamin Mendy est suspendu par Manchester City depuis 2021 et vient d'ailleurs d'être libéré de son contrat, qui se termine le 30 juin.