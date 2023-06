Mercato : un petit coup de pouce d'Ocampos ?

Lors de la vente de l'Argentin au FC Séville, l'OM avait négocié un pourcentage de 15% sur la plus-value.





Depuis son départ pour le FC Séville en 2019, Lucas Ocampos est passé dans une autre dimension, même si son dernier prêt à l'Ajax Amsterdam cette saison l'a freiné dans sa progression. Vainqueur de la Ligue Europa cette saison, l'Argentin est courtisé durant ce début de mercato estival.



En effet, Sky Sports croit savoir que Fulham aimerait racheter la dernière année de contrat de milieu offensif. Une bonne nouvelle pour l'OM qui, lors de son transfert pour 15 millions d'euros à Séville, a inclus un pourcentage sur la plus-value de 15%. Sauf que le 10ème de Premier League prévoit de proposer... 15 millions d'euros d'après la presse anglaise. Espérons que le club de Londres augmente légèrement son offre.



De son côté, Transfermarkt estime la valeur marchande de Lucas Ocampos à 12 millions d'euros.





BREAKING: Fulham are in talks to sign Lucas Ocampos from Sevilla in a €15m deal 💼 pic.twitter.com/p4ZWX4NSKv