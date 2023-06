Macron : "Je reste un supporter fidèle de l'OM"

Emmanuel Macron a rappelé son attachement à l'OM lors d'un entretien accordé à La Provence. Le président de la République est plutôt optimiste pour la suite.





Interrogé par La Provence, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation de l'OM. Le président de la République est confiant pour la suite : "Cette saison a été riche pour l'OM, on a vu de très belles performances de l'équipe. Je reste un supporter fidèle du club. Je me garderais bien d'établir un pronostic. On va d'abord observer comment le mercato va se dérouler. Je suis comme qui dirait "gourmand" de constater le résultat final. Mais je reste personnellement confiant. Ce club dispose d'une force inouïe : il a une ville derrière lui, et même au-delà. Cela porte toujours l'exigence plus loin. Ensuite je sais qu'il y a une volonté d'avancer, d'investir, donc je reste confiant. Quand je regarde la dernière saison, je pense qu'à un moment on a rêvé de la première place, et on finit assez haut. 2024 doit être l'année de la consolidation. Il y aura le renouvellement de certains joueurs qui ont été déployés cette dernière saison. Il y a aussi une transition qui va se faire", a-t-il déclaré.



L'OM va notamment devoir s'extirper des barrages de la Ligue des Champions pour bénéficier de revenus supplémentaires pour son mercato.