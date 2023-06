Un Marseillais ciblé par le PSG menacé par le CUP

Le président du Collectif Ultras Paris (CUP) a adressé un message à Lucas Hernandez, qui négocie avec le PSG. Le défenseur n'est pas le bienvenu.





Après Christophe Galtier, le PSG veut recruter un autre natif de Marseille, Lucas Hernandez. Les discussions seraient avancées entre le club francilien et le joueur du Bayern Munich. Mais cela ne plaît pas à tout le monde : "Tu n'es pas le bienvenu, le Marseillais... et on te le fera savoir", a écrit Romain Mabille, président du CUP, sur Instagram. Un message qui paraît menaçant.



Lucas Hernandez n'a que peu connu Marseille, mais a parfois revendiqué son attachement pour l'OM. Son père, Jean-François Hernandez, a défendu les couleurs olympiennes entre 1995 et 1998.