MacHardy : "Le chantier est toujours énorme avec Longoria"

Jonatan MacHardy a donné son sentiment sur le mercato de l'OM. Le journaliste pense que les dirigeants phocéens sont à nouveau confrontés à un gros chantier, bien que l'équipe soit de qualité.





Au micro de RMC Sport, Jonatan MacHardy a livré son analyse de la situation phocéenne. Le journaliste s'attend à ce qu'il y ait des changements pour satisfaire Marcelino : "Il y a un chantier ouvert pour le mercato avec l'arrivée de Marcelino. Il y avait déjà un gros chantier car Longoria avait annoncé 10 arrivées et autant de départs. Il va falloir donner des armes à Marcelino évidemment. Si la saison devait commencer demain, tu as de quoi faire une équipe qui n'est certes pas optimale, mais tu as de quoi faire une équipe... Après, il y a des latéraux gauche et droite à recruter car il n'y en a pas, il faut aussi prendre des ailiers et si tu joues à deux attaquants il faut prendre soit un joueur pour concurrencer Vitinha soit un mec sur le banc. Le chantier est énorme, mais il est toujours énorme avec Longoria car il chamboule tout chaque été", a-t-il déclaré.



L'effectif olympien semble progressivement franchir des paliers qualitatifs. L'objectif devrait encore être de terminer sur le podium la saison prochaine, de façon à assurer une continuité en termes de revenus liés à la Ligue des Champions.