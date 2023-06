Savoy : "Kondogbia a une très bonne relation avec Marcelino"

Raoul Savoy, sélectionneur de l'équipe de République centrafricaine, a commenté la possible signature de Geoffrey Kondogbia à l'OM. Le technicien pense que ses retrouvailles avec Marcelino pourraient donner de belles choses.





Les négociations entre l'OM et Geoffrey Kondogbia progressent selon La Provence. Le journal estime que le milieu de terrain pourrait bientôt retrouver Marcelino, qu'il a connu à Valence. Son sélectionneur, Raoul Savoy, estime que le club phocéen pourrait réaliser une belle affaire : "C'était du très grand Kondogbia à Valence, mais aussi à l'Atlético, quand on lui a donné l'occasion de le montrer. S'il est au meilleur de sa forme et qu'on lui fait confiance, c'est un excellent milieu de terrain. Il a une très bonne relation avec Marcelino. Il a pris beaucoup de plaisir avec lui et a remporté la coupe d'Espagne. Ce serait très positif qu'il le retrouve à Marseille", a-t-il confié au quotidien.



Geoffrey Kondogbia n'a que peu joué en seconde partie de saison, Diego Simeone l'ayant relégué sur le banc de touche fin janvier. Néanmoins, il est apparu 27 fois dans l'équipe des Colchoneros depuis l'été dernier.