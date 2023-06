Mercato : un ancien de l'OM vers l'Inter Milan

Cesar Azpilicueta parait avoir décidé de quitter Chelsea. Le latéral espagnol pourrait rejoindre l'Inter Milan, qui lui fait les yeux doux.





Resté l'été dernier malgré les convoitises du Barça, Cesar Azpilicueta pourrait quitter les Blues dans les prochaines semaines. Le natif de Pampelune pourrait s'engager avec l'Inter Milan, qui presse pour le faire venir. Le club nerazzurro aurait même déjà trouvé un accord avec Chelsea pour son transfert. Le joueur aurait également validé le contrat proposé par les Lombards.



Cesar Azpilicueta a joué à l'OM entre 2010 et 2012, avant de rejoindre Chelsea pour 9 millions d'euros. Il a disputé 68 matchs sous le maillot marseillais, et 508 celui londonien.





César Azpilicueta, just waiting for Chelsea to give the green light to mutual termination of his contract. It's the final step to let him leave the club immediately, up to the club 🔵 #CFC



Inter have agreed personal terms with Azpilicueta on two year deal waiting to sign soon. pic.twitter.com/axb7IIkrjj