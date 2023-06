Formation : Otero poursuivi par la justice

D'après les éléments recueillis par La Provence, Marco Otero, directeur du centre de formation, a été entendu par la justice pour "imprudence professionnelle grave".





Si la formation commence à aller enfin dans le bon sens pour l'OM, son directeur pourrait être contraint de quitter son poste. En effet, La Provence explique que Marco Otero, directeur du centre, est poursuivi par la justice espagnole pour "imprudence professionnelle grave" lorsqu'il était à Valence. Le procureur a requis à son encontre un an de suspension "à la tête d'une entité sportive dont l'autorité s'applique sur des mineurs" et une amende de 27 000 euros, rapporte L'Équipe, de son côté.



En 2019, lors d'un tournoi, un jeune de 12 ans a été pris de diarrhées et de vomissements, le club l'a soigné avec de l'ibuprofène et l'a contraint de rester sur le banc, malgré son incapacité à rester debout. La situation s'est dégradée et l'enfant, qui souffrait au départ d'une salmonellose, a été victime d'une perforation duodénale mettant sa vie en danger. La justice a reproché à Marco Otero d'avoir empêché les parents de s'occuper de l'enfant.