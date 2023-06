Ribalta : "Marcelino ? Donner de la continuité au projet du club"

Le directeur sportif de l'OM s'est exprimé suite à l'arrivée de Marcelino, sur le site officiel du club.





Ce vendredi soir, l'OM a officialisé la signature de Marcelino, qui va donc prendre la succession d'Igor Tudor sur le banc olympien. Après avoir effectué l'intégralité de sa carrière en Liga, le manager de 57 ans va donc découvrir un nouveau championnat et retrouve Pablo Longoria, qu'il a côtoyé à Valence.



Son arrivée a été commentée par Javier Ribalta, sur le site du club : "L'arrivée de Marcelino s'inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière."