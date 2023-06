L'OM encore à la traîne à la formation

Ce vendredi, la FFF a publié le classement des meilleurs centres de formation. L'OM occupe la 16ème place.





Comme Pablo Longoria l'avait expliqué lors de sa conférence de presse de fin de saison, l'OM part de très loin avec la formation. Même si le club va dans la bonne direction et que les résultats des U17 (champions de France) et des U19 (demi-finalistes) sont très encourageants, il reste encore un long chemin à parcourir pour rattraper les meilleurs centres de formation français.



Le rapport de la FFF est sans appel et classe l'OM à la 16ème place, alors que Rennes, Lyon et Monaco occupent respectivement les trois premières places. Le club paye le très faible temps de jeu accordé à ses jeunes. Dans cette catégorie, l'OM est même la seule équipe à n'avoir aucune étoile. Espérons que Marcelino change la donne.