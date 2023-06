Mercato : Rongier attise les convoitises

Titulaire indiscutable sous les ordres d'Igor Tudor, Valentin Rongier est surveillé durant ce mercato estival.





Avec la probable arrivée de Geoffrey Kondogbia, qui devrait occuper une place de titulaire, Valentin Rongier ou Jordan Veretout devrait retrouver le banc dans un système à deux milieux de terrain. Au vu des performances de l'un et de l'autre, c'est plutôt Rongier qui a su se rendre indispensable.



Pour autant, les premières rumeurs indiquaient que Veretout partait avec une longueur d'avance dans l'esprit de Marcelino. Au passage, on se demande comment la presse peut avoir accès à de telles informations avant même que le technicien espagnol ne soit en poste.



Une chose est sûre, le capitaine de l'OM ne manque pas de prétendants comme le rapporte La Provence dans son édition du jour. En effet, plusieurs écuries sont venues aux renseignements, dont Brighton et Leverkusen. Si ces deux équipes ont décidé de suivre d'autres pistes, le quotidien régional explique que l'ancien Nantais reste courtisé, même si le nom des clubs n'a pas filtré.