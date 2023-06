Les premiers mots de Marcelino

Marcelino a signé un contrat de deux ans avec l'OM. Le technicien espagnol a lâché quelques mots relayés par le site officiel.





Après avoir passé toute sa carrière en Liga, Marcelino va tenter d'exporter son football en Ligue 1. L'OM a officialisé sa venue vendredi soir. L'ancien coach de l'Athletic Bilbao, Valence, Villarreal ou FC Séville a lâché quelques mots, relayés par OM.fr : "Je tiens à remercier l'Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l'équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l'ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total", a-t-il lancé.



Marcelino arrive pour mettre en place un projet de jeu basé sur le collectif et la verticalité. Le natif de Villaviciosa jouit d'une bonne réputation en Espagne, où il a notamment remporté trois fois le titre de meilleur entraîneur de la Liga.