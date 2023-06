Comment l'OM va jouer avec Marcelino

Le site officiel de l'OM le dit, Marcelino est un adepte du jeu vertical. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Voici un petit résumé des préceptes de l'entraîneur espagnol.





Marcelino a paraphé un bail portant sur deux saisons avec l'OM. L'ancien coach de l'Athletic Bilbao aura la charge de succéder à Igor Tudor sur le banc phocéen. Pour quel style de jeu ? Le web regorge de décryptages de ses schémas tactiques, et L'Equipe y consacre aujourd'hui un article. Voici ce qui en ressort.



Le journaliste Matthias Ribeiro souligne dans le quotidien sportif que les équipes de Marcelino sont toujours parvenues à figurer parmi les meilleures défenses de Liga. Le technicien opte principalement pour un 4-4-2. Selon Ribeiro, son bloc est très compact, avec une approche qui implique une structure défensive très dense, tant sur la longueur que sur la largeur. L'idée serait d'amener l'adversaire à se glisser dans un couloir volontairement ouvert pour l'y enfermer "grâce à des courses assidues au moment de coulisser".





Un marquage en zone, un pressing moins intense

Fini le marquage individuel. L'OM devrait retrouver un pressing en zone (en 4-1-3-2), plus modéré que celui opéré avec Tudor. Les Olympiens ne devraient pas non plus avoir un haut taux de possession.



Dans ses équipes précédentes, Marcelino n'atteignait pas les 50 %. Cela démontre selon Ribeiro deux choses : que le technicien a confiance en sa défense et "qu'il croit en des temps de possession relativement faibles pour convertir". Cela n'empêche pas son équipe de marquer beaucoup de buts. Le journaliste souligne que Valence a terminé quatrième défense lors de la saison 2017-2018. On peut ajouter que Bilbao a fini cinquième équipe espagnole ayant le plus tenté sa chance la saison passée.



Ribeiro s'interroge enfin sur son adaptation à la Ligue 1, où l'OM se retrouve fatalement à contrôler le jeu face à des blocs bas. Certains mécanismes collectifs pourraient permettre de créer des décalages dans ces situations. Comme So Foot, le journaliste s'interroge sur la composition de l'effectif phocéen. Jonathan Clauss parviendra-t-il à s'adapter au rôle ? Quid de Sead Kolasinac ? Les Olympiens vont a priori devoir recruter des latéraux.