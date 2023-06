Mercato : Kondogbia se rapproche de l'OM

L'OM pourrait enregistrer un premier renfort dans les prochains jours. Geoffrey Kondogbia serait proche de s'entendre avec les dirigeants olympiens.





Après avoir obtenu la signature de Marcelino, l'OM peut travailler sur son mercato. Une première arrivée paraît se dessiner à la Commanderie, celle de Geoffrey Kondogbia. Sous contrat avec l'Atlético Madrid, le milieu de terrain ne figure pas dans les petits papiers de Diego Simeone. L'OM pourrait en profiter pour s'attacher ses services à moindre coût.





Olympique Marseille are in advanced talks to sign Geoffrey Kondogbia. Deal progressing as player's pushing to join OM as soon as possible. 🚨⚪️🔵 #OM



OM and Atléti are in talks, as called by AS tonight.



Understand Kondogbia only wants OM, pushing for the move.



Fee around €7m. pic.twitter.com/9bKvP04fFn