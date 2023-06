Riolo : "La lisibilité du projet est devenue floue"

Sur les ondes de RMC, le journaliste a donné la raison qui, selon lui, a poussé Marcelo Gallardo a refusé de rejoindre l'OM.





Priorité de la direction olympienne pour succéder à Igor Tudor, Marcelo Gallardo a finalement décidé de repousser l'offre olympienne. Pour Daniel Riolo, c'est le projet de renouvellement constant du président Longoria qui l'a freiné : "La lisibilité du projet est devenue floue et c'est pour cela qu'il a passé des jours à donner sa réponse. Lui s'est dit 'non, mais attends, je ne viens pas en Europe pour faire du trading !' C'est un vrai problème sur la politique de l'OM. Sampaoli est parti quand il a compris cela, c'est la même chose."



L'éditorialiste estime que le choix Marcelino prouve que le patron de l'OM a du mal à se détacher de son réseau : "Heureusement que Marcelino était là en roue de secours, car il fait partie de la galaxie de Longoria. Alors qu'arrivent des échéances où il va falloir se qualifier en Ligue des Champions, c'est une façon de fonctionner qui est un peu bizarre. On se retrouve dans une gestion assez étonnante, alors que Longoria avait voulu se détacher de la politique de l'entraineur maison, c'est-à-dire hors de sa galaxie. Gallardo ce n'est pas sa galaxie, Fonseca également et finalement, il se rend compte qu'il ne peut pas échapper à son monde à lui et à ses réseaux."