L'OM confirme l'arrivée de Marcelino (Officiel)

Comme annoncé sur Footmarseille.com, l'OM a annoncé la signature de Marcelino. Le technicien espagnol a paraphé un contrat portant sur deux saisons.





Sur son site officiel, l'OM a officialisé l'arrivée de Marcelino. L'ancien coach de Bilbao prend la succession d'Igor Tudor, qui n'a pas souhaité honorer la deuxième année de son contrat. Il a selon nos informations signé un contrat portant jusqu'en juin 2025.



"L'arrivée de Marcelino s'inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière", a indiqué Javier Rivalta.



Pour rappel, Marcelino a entraîné à Valence, au FC Séville, ou encore à Villarreal. Il a notamment remporté une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne. Il a aussi remporté trois fois le titre de meilleur entraîneur de la Liga.