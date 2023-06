Abonnements : l'OM franchit un premier palier

L'OM mène sa campagne d'abonnements en ce début d'été. Le club olympien aurait franchi le cap des 20 000 sésames.





Après une saison 2022-2023 record en termes de fréquentation du stade, l'OM espère faire aussi bien lors de l'exercice à venir. Selon les informations recueillies par La Provence, le club phocéen a déjà écoulé 20 000 cartes d'abonnement. La première phase de la campagne, qui s'achève demain, concernait les fans déjà abonnés l'année dernière.



Le quotidien rappelle les dates importantes :

"Abonnements virages, réservés aux adhérents des groupes de supporters :

- Jusqu'au 9 juillet : abonnement intégral.

- Jusqu'au 20 juillet : abonnement Ligue 1.



Abonnements tribunes :

- Jusqu'à demain : priorité abonnés de la saison 2022-23.

- Samedi et dimanche : priorité OM Prime et acheteurs ponctuels en tribunes lors de la saison 2022-23.

- À partir de lundi, jusqu'au 9 juillet : grand public, dans la limite des places disponibles."



Le nombre d'abonnés sera limité à 48 000. Les dirigeants souhaitent en effet conserver une marge de manoeuvre pour les supporters souhaitant venir occasionnellement au stade. À noter que l'OM propose un abonnement intégral qui inclut les matchs de coupes, pour un prix qui paraît assez accessible. Plus d'infos sur le site officiel ou à la billetterie Jean Bouin.