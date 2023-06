Di Meco s'en prend à Vitinha

Eric Di Meco ne pense pas que Vitinha ait le niveau pour s'imposer en Ligue 1. Le consultant pense que l'OM s'est planté avec l'attaquant portugais.





En janvier, l'OM a misé 25 millions d'euros, plus 7 millions de bonus potentiels, pour s'attacher les services de Vitinha. L'attaquant a depuis participé à 14 rencontres de Ligue 1, dont 8 seulement comme titulaire. Et il a marqué 2 buts, contre Troyes, le 16 avril. Des performances qui ont laissé les fans olympiens sur leur faim. Car si le contexte marseillais implique de s'adapter, le natif de Cabeceiras de Basto paraît avoir des difficultés à rester éloigné de son pays. Le tout à 23 ans.



Ces temps-ci, Eric Di Meco prend des positions tranchées. Le consultant a milité pour la venue de son copain Christophe Galtier, agaçant certains supporters marseillais qui ne pardonnent pas le séjour parisien de l'ancien minot. Mais le natif d'Avignon a également une opinion très établie sur l'attaquant Vitinha.





🗣💬 Di Meco :"Vitinha à l'OM ? Sur ce que j'ai vu de lui sur ses entrées, je ne lui trouve pas une qualité. Je ne l'ai pas vu faire un geste où je me suis dit 'wow, il a truc.'" #RMCLive pic.twitter.com/2mlgwpwy18 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) June 22, 2023

"Sur ce que j'ai vu à l'OM, je ne lui trouve pas une qualité"

L'ancienne faucheuse de Ligue 1 est sans pitié : "Sur ce que j'ai vu à l'OM, je ne lui trouve pas une qualité. Le gamin est parti de chez lui, on nous explique que c'est un peu compliqué parce qu'il y a des mecs qui ont du mal à partir de leur pays. [...] C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer d'enseignements définitifs. Sauf que même en cinq bouts de matchs, tu vois des trucs normalement", a-t-il déclaré.



Di Meco ne digère pas le montant investi sur le joueur : "La somme qui a été mise sur ce garçon est énorme, et il va la traîner. Quand on parle de lui, on met la valeur du transfert en face. Et ça pose problème parce que je n'ai rien vu pour l'instant."



Vitinha aura certainement compris que la patience de certains fans a atteint ses limites. La réalisation à la préparation estivale pourrait lui être bénéfique, ces prochaines semaines.