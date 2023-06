Milik : "Continuer à la Juventus est un privilège"

Ce mercredi, l'OM a officialisé le départ d'Arek Milik à la Juventus. La Vieille Dame a finalement levé l'option d'achat du Polonais.





Arek Milik a définitivement rejoint la Juventus après avoir y avoir été prêté la saison dernière. Dans un premier temps, les dirigeants turinois avaient décidé de ne pas lever l'option d'achat du natif de Tychy, avant de se raviser. Le Polonais est cédé pour 6.3 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 1.1 million de bonus.



Après l'officialisation de son retour à Turin, Milik a fait part de sa satisfaction sur les réseaux sociaux : "Pouvoir continuer et jouer pour ces couleurs, ce maillot et pour vous les fans, je le considère comme un privilège, et pour cela, je ferai tout pour continuer à le mériter. Je suis heureux et excité pour cette nouvelle aventure avec vous, jusqu'à la fin."



Pour rappel, l'attaquant de 29 ans avait inscrit 30 buts en 55 matchs avec l'OM.