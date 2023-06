Vitinha sorti à la mi-temps avec les U21

Le Portugal a fait son entrée en lice lors de l'Euro Espoirs et s'est incliné 2-0 face à la Géorgie. Vitinha a disputé une mi-temps.





Buteur à quatre reprises lors de ses 8 premiers matchs avec les Espoirs, Vitinha n'a pas réussi à peser sur la rencontre entre le Portugal et la Géorgie, lors de la première journée de l'Euro Espoirs. Associé à Pedro Neto (Wolverhampton) en attaque, il n'a tenté qu'un seul tir et a été remplacé à la mi-temps. Nuno Tavares, de son côté, a disputé l'intégralité du match qui a vu le Portugal s'incliner (0-2).



Avant la compétition, Vitinha avait d'ailleurs fait part de son objectif pour cette compétition : "Je veux aider l'équipe et si je peux faire des passes décisives ou marquer des buts, c'est encore mieux. Si ce n'est pas le cas, j'aiderai d'une autre manière et je donnerai le meilleur de moi-même lors des matchs et des entraînements. Mon objectif personnel est de montrer toutes mes qualités quand j'en ai l'occasion."



L'ancien de Braga affrontera les Pays-Bas ce samedi, avant un dernier rendez-vous face à la Belgique.