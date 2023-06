Mercato : Bakambu proche de relever un nouveau challenge

Cédric Bakambu devrait quitter l'Olympiakos, ce mercato. L'attaquant serait en passe de rejoindre l'Arabie saoudite.





Auteur d'une belle saison, Cédric Bakambu devrait quitter l'Olympiakos, cette fin de mois. Le natif d'Ivry-sur-Seine arrive au terme de son engagement avec la formation grecque, qui ne paraît pas vouloir faire l'effort pour le conserver. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'ancien joueur de l'OM pourrait rejoindre les rangs d'Al Nasr Sports Club à Dubaï dans les prochaines semaines.



Cette saison, Bakambu a marqué 18 buts en 37 apparitions avec l'Olympiakos, toutes compétitions confondues. L'OM l'avait laissé partir libre, en septembre 2022.





Dubai side Al Nasr SC have reached an agreement to sign Cedric Bakambu on permanent deal from Olympiacos. 🇦🇪 #transfers



Two year contract in place. pic.twitter.com/NMlNWoivPh