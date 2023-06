"Les entraînements de Marcelino m'ont choqué"

Jérémy Perbet, passé par les rangs de Villarreal en 2013-2014, s'est remémoré la méthode de Marcelino. L'attaquant se souvient particulièrement de son attention particulière à la préparation de ses joueurs.





L'OM a voulu instaurer une culture de travail, la saison passée, en misant sur Igor Tudor. La méthode de l'Argentin n'a pas fait que des heureux à la Commanderie. Certaines tensions sont notamment apparues au grand jour lors des dernières journées. Mais si les joueurs pensaient que l'exigence allait diminuer en 2023-2024, ils se sont plantés. Jérémy Perbet, qui a connu Marcelino à Villarreal, a donné un aperçu de ses préceptes lors d'un entretien accordé à Team Football.





"Marcelino savait gérer psychologiquement"

"Il savait donner confiance à tout le groupe, tout en étant dur. Ses entraînements m'ont choqué quand je suis arrivé, j'étais pourtant au summum de ma carrière en Belgique, en pleine forme. Mais les séances étaient hyper physiques et il surveillait tout. L'hygiène de vie, la masse graisseuse toutes les semaines, le poids chaque jour !", a expliqué l'actuel joueur du RFC Liège.



Marcelino n'hésitait pas à infliger des amendes à ceux qui ne savaient pas maîtriser leur alimentation. Jérémy Perbet les garde en travers de la gorge : "Les amendes en cas de poids excessif étaient un peu exagérées pour les moins gros salaires. C'est sûr qu'un Giovanni Dos Santos, ça ne le dérangeait pas trop une amende de quelques milliers d'euros !"



Les séances d'entraînement étaient rudes, les plannings étaient chargés : "À Villarreal, c'était non-stop. Sauf que Marcelino savait gérer psychologiquement. Ça m'avait interpelé : on avait des jours sans parfois à l'entraînement. Il disait : 'ok on arrête ! On verra demain'. Il ne forçait pas et était vraiment apprécié dans le groupe... Les résultats, ça aide aussi..."



À Villarreal, entre 2013 et 2016, Marcelino a obtenu 87 succès, 44 matchs nuls et 46 défaites en 177 rencontres. Le natif de Carenes a ensuite rejoint Valence.