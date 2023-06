Garcia : "Zambo Anguissa a fait un grand saut qualitatif depuis son départ"

Nommé entraîneur du Napoli, Rudi Garcia va retrouver Frank Zambo Anguissa chez le champion de Serie A.





À la surprise générale, Aurelio De Laurentiis a décidé de miser sur Rudi Garcia pour prendre la succession de Luciano Spalletti, titré avec Naples pour la première fois depuis 33 ans. Le technicien français, passé par l'OM entre 2016 et 2019 semble garder une cote intacte en Italie après son bon passage à l'AS Roma entre 2013 et 2016.



Lors de sa conférence de presse de présentation, il est notamment revenu sur ses futures retrouvailles avec Frank Zambo Anguissa, qu'il a lancé à Marseille : "J'ai fait ses débuts à Marseille, il était un peu comme mon petit, même si physiquement, c'est une montagne. Je suis content de le retrouver, il a fait un gros saut qualitatif depuis son départ de Marseille. Le dernier match qu'on a eu ensemble, c'était la finale de l'Europa League. Il est parti en Angleterre et en Espagne, maintenant cette saison, il a montré qu'il est un joueur important sur le terrain et dans le vestiaire. Je retrouve un autre Frank, mais je suis content de le retrouver. Il sait que je serai encore plus exigeant avec lui et qu'il peut encore s'améliorer, c'est un plaisir de le retrouver."