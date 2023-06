Deux espoirs, dont une pépite du PSG, vont s'engager avec l'OM

Selon les informations obtenues par Foot Mercato, Kelian Le Pironnec (Amiens) et Queyrell Tchicamboud (PSG) vont rejoindre le club.





L'Olympique de Marseille continue de renforcer sa post-formation, et plus particulièrement son équipe U17, déjà championne de France début juin. Après avoir enregistré l'arrivée d'Alexis Kabamba en provenance de Reims, le club est en passe d'obtenir deux nouveaux renforts.



Le premier est Kelian Le Pironnec, le milieu de terrain et capitaine des U17 d'Amiens, qui a d'ailleurs marqué lors de la finale face à l'OM. Les dirigeants phocéens ont également signé un joli coup en offrant son premier contrat professionnel à Queyrell Tchicamboud, considéré comme l'un des grands espoirs parisiens. Ce dernier compte 7 sélections et un but en équipe de France.